Severino Nappi: «Per fermare le ruspe in Campania c’è la nostra proposta di legge»

Sulla demolizione di via Calosirto e in generale sul dramma che si sta abbattendo su tanti cittadini in un momento già difficile come quello attuale, abbiamo sentito Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e ischitano d’adozione.

– Ruspe ancora in azione a Ischia per combattere l’abusivismo edilizio. La storia si ripete con demolizioni su demolizioni, come se ne esce?

«Corsi e ricorsi storici, in una guerra tra poveri che continua. Sappiamo tutti che la Campania è l’unica regione d’Italia nella quale non si applica il condono del 2003. In questo quadro fosco si inserisce poi il discorso ancora più critico di Ischia. Questa triste eredità della sinistra continua a condizionare il futuro di tante famiglie campane, e Ischia è in una situazione drammatica. E poi ci metti una classe politica locale incompetente e distratta (quella nazionale non è meglio), la burocrazia ottusa, la magistratura che non distingue tra la speculazione edilizia del camorrista e la casetta del povero cristo. E ancora, ci metti le anime belle che conducono una lotta senza quartiere all’abusivismo perché così hanno pure loro un ruolo politico e invocano abbattimenti a raffica. Qualcuno vuole dirlo che in Campania ci sono 60mila case abusive e che se abbattute non si saprebbe neppure dove mettere i chilometri cubici di detriti? E questo senza parlare delle centinaia e centinaia di milioni di euro che ci vorrebbero, oppure del fatto che avremmo all’improvviso un esercito di migliaia di persone a cui bisognerebbe trovare un tetto sotto cui vivere?».

– Quale è la soluzione secondo lei?

«Una soluzione tecnica c’è. E’ stata presentata in Consiglio regionale una proposta di legge della Lega di cui sono primo firmatario, che prende atto della realtà e traccia una strada. La si calendarizzi subito. Tanti campani hanno diritto a vivere senza questa spada sulla testa. Viviamo in una situazione nella quale diviene complesso persino pianificare un adeguato sviluppo sostenibile in un contesto nel quale circa 60mila immobili abusivi sono disseminati in modo pressoché diffuso in tutto il territorio regionale, compromettendo anche un’azione di un aggiornamento dei Piani Urbanistici Comunali di cui alla legge n. 16/2004. Il progetto di legge si inserisce in questo quadro, per introdurre uno strumento innovativo, destinato ad affidare alle Amministrazioni comunali, con la regia programmatoria della Regione, una funzione di riordino del proprio contesto urbanistico ed edilizio».

– Nel dettaglio come si articola la proposta di legge?

«In particolare, attraverso un breve corpus di soli 4 articoli, si intende avviare armonicamente un processo di pianificazione urbanistica dei singoli territori comunali attraverso una riscrittura delle regole di funzionamento dei PUC che consenta – grazie alla codificazione anche delle condizioni per la realizzazione e/o il completamento delle reti, dei sottoservizi e delle infrastrutture urbane – dì definire, in chiave strategica, le modalità di fruizione del territorio da parte dei cittadini. l’intervento – affidato alla responsabile determinazione degli Enti locali, in ossequio al principio dì prossimità nel governo del territorio – attribuisce comunque una funzione sovraordinata agli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale, idrogeologico e sismico. Di conseguenza, l’intervento non si prospetta in termini demolitori dei principi di legalità o tantomeno di premialità per condotte patologiche, ma di semplice rispetto dell’esigenza di assicurare, di fronte ad una situazione sedimentata, livelli di urbanizzazione, primaria e secondaria, adeguati ai principi di decoro, salute e sicurezza dei centri urbani».

– E intanto proseguono senza tregua le polemiche sulla questione condono…

«Sono polemiche che rispecchiano in pieno la mostruosa ipocrisia di cui è vittima questo Paese. Noi abbiamo chiesto una moratoria per l’intero periodo dell’emergenza Covid. Trovo francamente assurdo mandare la gente per strada in un periodo come questo. Ne abbiamo discusso oggi in commissione urbanistica e personalmente ho sollecitato che la proposta venga fatta propria da tutte le forze politiche e trasmessa al Ministro dell’Interno e ai Prefetti. Francamente non credo possa dubitarsi del fatto che ci sono tutte le ragioni di ordine pubblico che legittimano la sospensione di questo tipo di provvedimenti. Mi aspetto che tutti ne siano consapevoli e facciano la loro parte».