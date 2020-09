Severino Nappi: «Idroambulanze ancora ko. Le isole dimenticate da De Luca e dai sindaci»

Lo sceriffo De Luca – scrive il candidato al Consiglio regionale con la Lega , Severino Nappi -, impegnato nella propaganda si sarà dimentico, insieme ai sindaci della sinistra delle isole di Ischia e procida di preoccuparsi della idroambulanze. Da settimane, infatti, sono ancora fuori servizio e i positivi al Covid vengono scorazzati nel golfo di Napoli, in celle a biocontenimento, sui traghetti di linea.

Ieri, come racconta la stampa di Ischia, un altro trasporto a bordo della Caremar – continua -, l’unica compagni autorizzata a trasportare autoambulanze con pazienti gravi nei garage.Ma può una regione ridurre a questi minimi termini i trasporti marittimi per le isole del golfo? Me lo chiedo soprattutto quando sento l’ex sindaco di Salerno pavoneggiarsi con i grandi numeri del trasporto in terra ferma. Un bluff continuo» conclude .