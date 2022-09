Settima del libro all’Ischia Book store

La Mondadori Point Ischia ha presentato dal 29 agosto al 2 settembre la settimana del libro. Le serate sono state strutturate in due rubriche: “l’angolo delle recensioni”, curate da ragazze volenterose e talentuose e “quattro chiacchiere con l’autore”.



La Mondadori Point di Ischia si è descritta come un libro aperto con le pagine

bianche che aspettano di essere riempite, in modo particolare dai ragazzi e da tutti coloro che ne avranno voglia. La libreria Mondadori Point Ischia deve essere considerata un punto di riferimento, un luogo di incontro, un posto attivo e soprattutto dover poter essere liberi.

Grande orgoglio nell’aver potuto ospitare lo scrittore e giornalista Maurizio

Ponticello per la presentazione del suo capolavoro: La vera storia di Martia Basile, edito Mondadori. Racconto censurato per molti anni, non perso nel dimenticatoio della storia proprio grazie alle mani di Maurizio Ponticello, con protagonista uno dei simboli della condizione femminile a cavallo tra il ‘500 e il ‘600 napoletano ma allo stesso tempo di un’attualità sconvolgente.



Emozionanti sono stati gli interventi degli autori isolani come quello della

giovanissima autrice Giulia Trani con il suo libro: Fonsinè e dell’autore Angelo Conte con i suoi libri: Principe di Cavascura, Calzini di polvere, Il bambino coi baffi e Louise, autori che ci hanno riportato alle antiche tradizioni isolane e che ci hanno invitato a guardare la vita con gli occhi dell’ottimismo. Nell’ultimo incontro è stato presente l’autore e criminologo Alessio Romeo con il suo libro: Nell’ombra, ambientato a Ischia che ci ha fatto riflettere sui problemi più scottanti della nostra società ma che soprattutto, con il suo intervento, è riuscito a strapparci qualche lacrima.

Romanzi di formazione, romanzi di grande insegnamento per i giovani, romanzi che hanno aperto la strada ad un programma di eventi, laboratori e progetti con la scuola che ci accompagneranno nei mesi a seguire alla Mondadori point di Ischia.

Odilia Telese