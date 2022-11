Sette vittime e cinque dispersi. Continuano le ricerche

Eleonora Sirabella, Giovanna Monti, Maurizio Scotto di Minico, il neonato Giovan Giuseppe Scotto di Minico di appena 21 giorni, Michele Monti, Maria Teresa Monti, Nikolinca Ganceva Blacova-Nina: sono queste le prime sei vittime accertate. I primi corpi estratti dal fango che ha portato via le loro vite e cancellato il paese. Vite distrutte, anime spazzate via. I soccorritori sono riusciti ad estrarli dalla loro tomba di detriti, dalle strade, dall’inferno delle loro case trasformantesi in trappole dopo 48 ore di ricerche.

Scavando a mani nude, scavando, tra mille contraddizioni, con i potenti mezzi del Governo Italiano. I loro corpi sono stati trasferiti presso l’obitorio dell’ospedale A. Rizzoli di Lacco Ameno per il riconoscimento di rito. Impossible descrivere a parole il dolore, lo sgomento, il peso enorme di questo disastro. Uomini, donne, bambini, anime appena nate i cui progetti, i sogni e le speranze sono stati trascinati dalla furia del tempo. In una notte di terrore e di paura. Il peso pi grande, il fardello più difficile da sopportare per chi resta. Le squadre dei soccorritori all’opera nella zona di via Celario, quella più colpita dall’alluvione di Casamicciola Terme registratasi nella notte tra venerdì e sabato hanno individuato ed estratto dal fango i loro corpi straziati ed offesi dalla furia della natura dopo che la loro presenza era stata fiutata sotto montagne di detriti e accumuli di materiale dai cani molecolari.

I soccorritori hanno potuto operare, conoscendo la loro posizione. Risultato ancora dispersi Valentina Castagna con il figlio Francesco ed il marito Gianluca Monti. Solo il figlio maggiore della famiglia, Michele con la sorellina Mariateresa, sono stati rinvenuti cadavere.

Tra le cinque persone non ancora ritrovate anche Maria Teresa Arcamone Ed il giovane Impagliazzo Salvatore. Eleonora che con Salvatore condivideva la vita e l’abitazione è stata, invece, la prima vittima accertata, il primo corpo ritrovato nell’inferno del Gradone. I soccorritori avrebbero individuato altri corpi che non sarebbero ancora riusciti a liberare dal fango, mentre proseguono le ricerche dei dispersi.

Impossibile descrivere ciò che non può essere descritto neppure vivendolo. Impossibile parlare di ciò che neppure il cuore o gli occhi sanno dire, attraversando i milioni di metri cubi di fango, terra e materiali sciolti, che il monte Epomeo è stato in grado di rigurgitare in una notte di pioggia che questa terra, fragile, non viveva da 20 anni.

I bob cat vanno avanti e indietro per rimuovere i detriti. La Protezione civile regionale ha approntato gruppi elettrogeni che verranno messi in funzione in modo da potere consentire le ricerche anche con il buio.Il fango inizia a seccarsi e quando vigili del fuoco e Protezione civile si muovono, non affondano più e possono procedere più spediti tra i residui della frana di ieri all’alba a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia.