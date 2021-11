Sette bello inutile. Sindaci e Cascone ancora “in danno” della comunità. Sui trasporti marittimi un altro buco nell’acqua

Gaetano Di Meglio | Dionigi Gaudioso, Giovanbattista Castagna, Francesco Del Deo, Giacomo Pascale, Vincenzo Ferrandino e Irene Iacono sono riusciti a toccare il fondo più fondo che ci sia. L’argomento trasporti marittimi li espone alle peggiore figuraccia che, insieme, abbiamo mai potuto collezionare. E, come se fosse una cosa da cui vantarsi, hanno anche inviato a tutti il loro riscontro ad un altro campione di disastri sui trasporti: il mini assessore ai trasporti della Regione Campania, Luca Cascone.

Un sette bello di assurdità che ci espone a lunghi disagi e, soprattutto, a sottostare ai bisogni economici degli armatori privati.

Viviamo come in una sorta di Matrix, dove pochi sono usciti dal virus e dopo molti, invece, riconoscono il buon vecchio Smith (Cascone) come una buona cosa.

Sull’argomento ne abbiamo scritto in tutte le forme. Vi abbiamo mostrato come operano altre autorità, vi abbiamo mostrato come la Regione Campania continui ad avere un doppio peso e una doppia misura sulla questione Trasporto Pubblico Locale e, purtroppo, abbiamo sei sindaci che continuano ad essere presi in giro dalla struttura regionale dedicata al settore che subiscono, accettano e ascoltano tutte le “scemenze” che arrivano da Palazzo Santa Lucia.

Leggendo il riscontro che i nostri primi cittadini hanno inviato a Cascone, davvero, cadono le braccia.

Secondo noi, siamo convinti, che i sindaci abbiano apposto la loro firma senza aver letto le scemenze che hanno scritto.

Pensate che i sindaci hanno scritto a Cascone affinché ci sia la “Sostituzione graduale delle navi delle flotte attuali con mezzi a basso impatto ambientale”. Auspicabile se Cascone avesse una flotta e se la Regione non avesse privatizzato tutto quello che c’era da privatizzare. Ma questi dove vivono? Ma questi dove amministrano? Ma questi davvero fanno?

Salvatore Lauro, forse per irriderli, proprio ieri ha comunicato di un nuovo motore green sulle motonavi della Capitan Morgan. E i sindaci chiedono a Cascone di comprare un traghetto e un aliscafo a Gestur? O a Lauro?

Il resto della nota inviata in Regione è da livello “asilo”. Sposta una corsa da qua, mettila la. Una cinque minuti prima, l’altra un’ora dopo e un’altra ancora due ore dopo.

Parlano di orari, di esigenze di mercato (che è quello che regola il nostro mare) come se stessero al bar a prendere il caffè.

I sindaci chiedono alla Regione di realizzare “adeguate, dignitose ed accoglienti stazioni marittime sia in terraferma, tanto a Napoli quanto a Pozzuoli che sull’isola, su tutti e tre i porti, soprattutto Forio dove non ci sono ormeggiatori e non esiste illuminazione serale”.

Ma davvero fanno? Il sindaco di Ischia ha chiesto davvero alla Regione di realizzare una moderna stazione marittima sul banchina del Redentore o al Pontile 2 o sulla banchina Olimpica? Davvero Castagna ha chiesto alla Regione Campania di realizzare una moderna stazione marittima sul porto di Casamicciola quando Comune e Regione non riescono a far pulire due cessi alla Traspemar?

Ma veniamo ai fatti seri.

TRASPORTI SPECIALI

I sindaci scrivono in Regione e, come se la vicenda fosse estranea, hanno dimenticato il disastro dei trasporti speciali, dell’arroganza Traspemar e del loro fallimento con la gestione del famoso bando per il trasporto speciale che è naufragato nei cassetti dei comuni e del CISI. Motivazioni tecniche e altre cose hanno fatto perdere il focus ai sindaci. Vi diranno che in questa sede il trasporto speciale non era all’ordine del giorno. Rispondete “E sti cazzi?”…

SOLUZIONI ECONOMICHE

E’ grave che i nostri sindaci (con Pascale in testa, in questa piccola parte) seguano come i “cuccioli”, sindaci buffoni come quello di Bacoli e mettano il petto in fuori in estate con le linee turistiche che non fanno altro che distogliere risorse economiche e che rendono ancora più grave la discriminazione che noi isolani siamo costretti a subire da questa assurda Regione Campania.

Ci sarebbe piaciuto legge nel riscontro che i sindaci hanno inviato in Regione proposte serie e non banalità senza senso. Ci sarebbe piaciuto leggere dati e una conoscenza maggiore del problema che vada oltre alle chiacchiere da banchina o ascoltate dal primo “quisque de populo” che entra in stanza e racconta scemenze!

Ad esempio.

La Regione Campania ha trovato nel 2019 le risorse necessarie a copertura dei servizi marittimi minimi notturni sulla relazione Ischia-Procida-Pozzuoli e viceversa. Un finanziamento di € 1.897.038,00 (che non copre il vero costo del servizio) che ammonta ad euro 474.259,50 annui aggiudicati alla Società Medmar S.p.A. e che garantisce la corsa delle 2.30 da Ischia e il ritorno delle 4.10.

Ecco, partendo da questo assunto chiaro e già esistente, ci sarebbe piaciuto che i sindaci avessero chiesto alla Regione Campania di garantire una coppia di corsa con altrettanto finanziamento.

Abbiamo letto che i sindaci vogliono la corsa delle 24. Ottimo, ma questa corsa con nave traghetto perché non viene realizzata? Facile, no? Perché non rende economicamente.

E’ un po’ come la corsa in treno o in bus che viaggia di notte. Questa corsa viene pagata dalla Regione Campania per garantire un servizio e importa poco se a bordo ci sia 1 o 100 passeggeri, è un servizio pubblico.

Perché a mare vogliamo che questo servizio venga realizzato con le risorse economiche dei privati e non del pubblico?

Ma di questo i sindaci non ne parlano.

Ancora. Con € 168.502,73 la Regione Campania paga l’aliscafo per i servizi marittimi minimi scolastici, sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa, relativamente al periodo scolastico. 15 ragazzi fortunati a differenza di 50 pendolari che non hanno il loro aliscafo per 4 mesi l’anno da Napoli a Ischia.

Ai sindaci è piaciuto scrivere “posta qua e sposta la” questa corsa. Sarebbe stato il caso, invece, che i sindaci dell’isola avessero chiesto alla Regione l’attivazione in un’altra corsa in aliscafo, relativamente al periodo invernale in aliscafo per supportare i molti pendolari e garantire la continuità territoriale.

Ma, soprattutto, quello che non abbiamo letto e che speriamo Giacomo Pascale faccia un post facebook, è la realizzazione di un servizio “Metro d’inverno” come realizzato questa estate per il “Metrò del Mare”.

La Regione Campania, questa estate, ha finanziato un flop di oltre il milione e mezzo di euro (come fa ogni anno) per collegare i porti dei Campi Flegrei con quelli del Cilento e di Salerno.

Ci sarebbe piaciuto leggere, in questo riscontro, la necessità di garantire una rete di collegamenti finanziati così come fatto per le varie Archeo Linee e Metrò vari e garantire quelle corse in più che spesso richiediamo.

Ma quello che emerge, ancora una volta, è l’assoluta ignoranza che cala sulle valutazione di questo settore.

Così, davvero, non possiamo andare avanti.