Sette bello di violazioni al Daspo, denunciato tifoso dell’Ischia

Nessun episodio recente di protesta violenta allo stadio “Enzo Mazzella”. La fede gialloblu, l’eccessivo attaccamento ai colori della squadra del cuore, che pure è stata la causa del Daspo, non ha però nulla a che vedere con l’ultima vicenda che vede protagonista D.P.M., trentaseienne ischitano denunciato in stato di libertà dagli agenti del commissariato di Ischia. Una storia per certi versi emblematica. Questo tifoso accanito, “daspato” per ben sei anni, durante la gara Ischia-Casoria è stato infatti sorpreso a violare le misure applicate dall’autorità giudiziaria.

Come detto però la vicenda non è collegata alla partita vinta dalla compagine ischitana. Semplicemente gli agenti del commissariato di Polizia avevano posto in essere una attività di routine finalizzata al controllo dei soggetti sottoposti alla misura del divieto di accedere alle manifestazioni sportive e in particolar modo durante lo svolgimento delle gare sul territorio. Ad aggravare la posizione del trentaseienne, che già più volte si era reso responsabile di violazione all’osservanza dell’obbligo di presentazione negli uffici di Pubblica Sicurezza, la circostanza di non aver nemmeno rispettato le autorizzazioni concessegli dal giudice nella decisione di alleggerire la pena inflittagli. D.P.M., infatti, era stato autorizzato a recarsi al lavoro anche negli orari di svolgimento delle partite. Fatto sta che mentre era in corso la gara Ischia-Casoria i poliziotti si sono recati sul luogo di lavoro indicato, ma hanno accertato che non era presente. Un’assenza “ingiustificata” che gli è costata la denuncia.

Il tifoso trentaseienne ora dovrà difendersi dinanzi all’autorità giudiziaria per le violazioni commesse. E non finisce qua. Domenica mattina, mentre andava in scena Real Forio-Ischia, il 36enne è stato beccato un’altra volta in “fallo”. I poliziotti lo attendevano alla firma, ma presso il commissariato non si è visto. E così è scatta anche la settimana violazione e l’ennesima denuncia.

Ma l’aspetto più importante di questa storia è la sistematicità e puntualità dei controlli posti in essere dalle forze dell’ordine nei confronti di coloro che sono sottoposti a tali misure. Una particolare attenzione mostrata e un impegno costante che dovrebbero indurre i soggetti colpiti dai provvedimenti a rispettare pedissequamente le disposizioni. Niente “furbate”, pena la contestazione della violazione e la contestuale denuncia, come capitato a D.P.M.

