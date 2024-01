Servizio integrato igiene urbana: al via la gara dopo Pianeta Ambiente e Tekra. Oltre 15 milioni di euro l’anno

Chiara Baldino | Dopo la parentesi TEKRA e i disastri della vecchia società, il comune dell’isola di Graziella, ha messo mano alla nuova gara per il servizio di Igiene Urbano.

Una voce importantissima del capitolato isolano che negli ultimi anni ha destato piu problemi che virtù . Come si è giunti a tutto ciò? Ripercorriamo le varie tappe: Con determina n. 167/568 del 15/07/2019 veniva indetta gara d’appalto per “affidamento Quinquennale del Servizio Integrato di Igiene Urbana Comune di Procida”, che veniva aggiudicata dalla ditta Società Cooperativa Pianeta Ambiente, alle condizioni indicate nel capitolato ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di € 12.136.383,50, con determina n. 593 del 05/05/2023: i) si prendeva atto dell’affitto del ramo d’azienda l’operatore economico Pianeta Ambiente S.R.L. subentrava all’operatore Economico Pianeta Ambiente Società Cooperativa nel contratto di appalto per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Procida si prendeva atto che l’efficacia del contratto di affitto di ramo d’azienda fosse subordinata alla condizione risolutiva, che avrebbe fatto pertanto perdere effetti al contratto, producendo lo scioglimento dello stesso, del mancato ottenimento dell’autorizzazione da parte delle stazioni appaltanti al subingresso dell’Affittuaria nei contratti pubblici stipulati dalla Concedente;

con determina n°750 del 15/06/2023 veniva disposta, a far data dal 01.07.2023, al fine di evitare interruzioni del servizio nelle more dell’adozione degli atti necessari all’affidamento ad altro operatore, la risoluzione, del contratto di appalto per il servizio integrato di igiene urbana, rep 126/2021 sottoscritto con la società Pianeta Ambiente soc. coop in data e ceduto alla società Pianeta Ambiente s.r.l. con contratto di affitto di ramo d’azienda r

con Ordinanza Sindacale n°95 del 19/06/2023 si ordinava in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, alla società TEK.R.A. S.r.l nella persona del legale rappresentante, di effettuare i servizi di igiene ambientale,

con Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 28/12/2023 è stato deliberato di: i) approvare il progetto denominato: “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI PROCIDA 2024-2028” redatto dall’ufficio II Sezione dell’importo complessivo di € 15.050.417,88; ii con Determina n. 1673 del 29/12/2023 è stato determinato di approvare gli atti di gara e, altresì, di indire per l’esecuzione del servizio integrato di igiene urbana del Comune Di Procida per il periodo 2024- 2028 –una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ponendo a base di gara la somma di € 13.387.687,39 di cui € 80.326,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio che forma oggetto del presente appalto comprende i servizi di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti finali dei rifiuti solidi urbani, ivi comprese tutte le tipologie di rifiuti ingombranti, i farmaci scaduti, le batterie e le pile esauste così come definiti dal D. Lgs. 152/06, dettagliatamente descritti nel progetto.

Comprende, inoltre, il servizio di spazzamento manuale e meccanico ed il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati nei limiti e frequenze stabilite nonché la gestione del CCR. Comprende, anche, la fornitura di attrezzature e materiali di consumo quali contenitori, buste per i cestini getta carte, buste per la pulizia e altre strutture pubbliche e quant’altro necessario per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata nei limiti e negli obiettivi fissati dalla stazione appaltante all’interno del progetto.

I servizi oggetto dell’appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali in materia di igiene e sanità pubblica e, per questo motivo, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale la Stazione Appaltante potrà sostituirsi l’Aggiudicatario per l’esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese e dei danni.

Dovendo assicurare la continuità con l’attuale gestione, saranno fin da subito trasferiti all’Aggiudicatario, che in tale senso si obbliga a garantirli fino a conclusione del periodo transitorio, i servizi erogati dall’attuale Gestore. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un’attività organicamente unitaria non frazionabile in lotti autonomi e funzionali per ragioni tecniche e di convenienza economica. L’eventuale frazionamento dell’appalto, oltre a determinarne la sua frammentarietà, ne renderebbe l’esecuzione oltremodo complessa per l’aspetto tecnico e onerosa per l’aspetto economico.