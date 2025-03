Serrara, via libera ai lavori per la scuola al Ciglio

A Serrara Fontana si procede a passo spedito per la realizzazione dell’intervento di adeguamento antisismico e recupero funzionale dell’edificio scolastico al Ciglio finalizzato alla destinazione a scuola dell’infanzia. Lavori finanziati dalla Regione nell’ambito delle misure per la realizzazione di Poli per l’infanzia innovativi 0 – 6 anni non compiuti.

L’importo del progetto per adeguare l’edificio già nel passato utilizzato come sede scolastica, ma attualmente in pessimo stato di conservazione, ammonta a 588.499,53 euro complessivi, di cui 374.222,64 per i lavori.

La gara d’appalto mediante procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base d’asta di 265.371,89 euro, bandita ad agosto scorso, è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace dal responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca. Ad eseguire i lavori sarà la ditta “Murziello Costruzioni di Mendella Antonio” con sede a Forio, per l’importo di 352.836,80 euro oltre Iva. Il tempo di esecuzione dei lavori al netto del ribasso praticato in sede di gara sarà pari a 108 giorni.

Dopo aver affidato il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza all’ing. Natale Arcamone con studio a Ischia, l’arch. Vacca si è attivato ora per affidare anche il collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera. Indicendo procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Asmecomm e contrattando con l’ing. Domenico Iacono con studio a Napoli sull’importo base di 5.765,12 euro oltre Cassa e Iva. Il dato importante è che con l’aggiudicazione della gara i lavori possono finalmente partire.