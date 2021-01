Serrara, una pesa nel centro di raccolta dei rifiuti

A Serrara Fontana sta per entrare in funzione il centro comunale di raccolta dei rifiuti di recente realizzato.

Una struttura che nelle intenzioni dell’Amministrazione va potenziata «per favorire ed incrementare l’utilizzo da parte della cittadinanza e raggiungere, così, obiettivi sempre maggiori di sostenibilità ambientale e di risparmi nello smaltimento dei rifiuti urbani». Per conseguire tale obiettivo occorre una nuova attrezzatura, come spiega in determina il responsabile della Polizia Locale cap. Vito Gallo: «un impianto di pesatura certificata che possa garantire la misurazione delle quantità di materiali conferiti da parte dei cittadini già in loco». Dunque il Comune dovrà procedere all’acquisto di una pesa con sistema self service a scheda, da installare all’ingresso del centro di raccolta. Per tale fornitura si ricorrerà alla procedura sulla piattaforma telematica del Mepa. La somma impegnata ammonta a 30.000 euro oltre Iva.