Serrara, un solo candidato per la progressione verticale

Procede l’iter per la procedura di progressione verticale interna tra le Aree, indetta dal Comune di Serrara Fontana per coprire un posto vacante nell’Area dei Funzionari dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D/1) al Settore II Demografico.

La Giunta, con propria delibera, aveva infatti richiamato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 – Organizzazione e capitale umano – Piano triennale dei fabbisogni del personale che prevede, tra l’altro, «la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato nell’Area degli Istruttori Direttivi (ora Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore II di cui una mediante progressione verticale destinata a personale dipendente a tempo indeterminato del Comune».

Il Responsabile del I Settore Amministrativo Cristina Palma Poerio Iacono ha dunque approvato e pubblicato l’avviso di selezione e alla scadenza del termine è pervenuta una sola domanda di partecipazione.

Per procedere, si è reso necessario nominare la commissione che dovrà valutare le competenze professionali acquisite in questo caso dall’unico candidato. La commissione è così formata: presidente il segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo; componenti rag. Lucia Cenatiempo, responsabile del Servizio Finanziario, e Cristina P. Poerio Iacono in qualità di segretario.