Serrara, slitta la prova orale per il direttore del porto

Subisce un lieve slittamento l’iter del concorso indetto dal Comune di Serrara Fontana per l’assunzione del direttore “stabile” del porto turistico di Sant’Angelo. La procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di coordinatore dei servizi di porto turistico” da inquadrare nell’Area Istruttori (ex categoria giuridica C), da assegnare al Settore Demanio, dopo la prova pratica è giunta alla fase della prova orale.

La responsabile del Demanio dott.ssa Rosanna Mattera aveva proceduto alla nomina della commissione esaminatrice, formata dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo in qualità di presidente, dalla dott.ssa Rosanna Mattera e dal comandante Cesare Mattera in qualità di componenti e dall’arch. Domenico De Siano con funzioni di segretario verbalizzante. Purtroppo un improvviso lutto ha colpito la dott.ssa Loffredo e pertanto il segretario De Siano ha comunicato che la prova orale, originariamente fissata per il 27 giugno, è stata posticipata alle ore 9.00 del 28 giugno, sempre presso il municipio.