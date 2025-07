Serrara, sei mesi per concludere il concorso “finanziario”

La copertura del posto di responsabile del III Settore Economico Finanziario del Comune di Serrara Fontana con incarico alla precedente “dirigente” rag. Lucia Cenatiempo oggi in quiescenza, rende necessario attivarsi con sollecitudine per colmare la lacuna in organico.

La Giunta aveva già previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027 l’assunzione di un istruttore direttivo contabile Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali da assegnare al Settore III -Area Economica Finanziaria.

L’ultima delibera approvata contiene però anche un segnale di “urgenza”, in considerazione della limitata durata dell’incarico alla ex dipendente. Un “sollecito” al segretario comunale a fare presto per non ritrovarsi con un Settore di vitale importanza privo di guida. La Giunta ha infatti stabilito «per la conclusione delle riferite procedure di selezione il termine di mesi 6 dall’indizione».