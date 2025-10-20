Serrara, restano in 4 per un posto al Settore Finanziario

Dopo il “fallimento” del concorso per il responsabile del III Settore Economico Finanziario del Comune di Serrara Fontana, dove nessun candidato ha superato le prove scritte, va invece avanti l’iter della procedura per titoli ed esami per la copertura del posto a tempo parziale ed indeterminato di istruttore dei servizi amministrativi contabili da assegnare al medesimo Settore.

La presidente della Commissione, il segretario generale dott.ssa Maria Carmela Belluomo, ha infatti pubblicato gli esiti della prova scritta e convocato quella orale.

Su 11 candidati, solo 4 hanno superato la prova scritta e sono risultati dunque ammessi all’orale, mentre gli altri 7 non sono stati ammessi; tutti ovviamente indicati con i soli codici. Era infatti necessario un punteggio superiore a 20, che solo in quattro hanno appunto conseguito.

Anche in questo caso i risultati non sono del tutto incoraggianti, ma la speranza del Comune è che almeno uno dei candidati superi anche la prova orale, convocata per il 17 novembre alle ore 10.30 presso la sala consiliare del municipio.