lunedì, Ottobre 20, 2025
type here...
APERTURASerrara Fontana

Serrara, restano in 4 per un posto al Settore Finanziario

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Dopo il “fallimento” del concorso per il responsabile del III Settore Economico Finanziario del Comune di Serrara Fontana, dove nessun candidato ha superato le prove scritte, va invece avanti l’iter della procedura per titoli ed esami per la copertura del posto a tempo parziale ed indeterminato di istruttore dei servizi amministrativi contabili da assegnare al medesimo Settore.

La presidente della Commissione, il segretario generale dott.ssa Maria Carmela Belluomo, ha infatti pubblicato gli esiti della prova scritta e convocato quella orale.

Su 11 candidati, solo 4 hanno superato la prova scritta e sono risultati dunque ammessi all’orale, mentre gli altri 7 non sono stati ammessi; tutti ovviamente indicati con i soli codici. Era infatti necessario un punteggio superiore a 20, che solo in quattro hanno appunto conseguito.

Anche in questo caso i risultati non sono del tutto incoraggianti, ma la speranza del Comune è che almeno uno dei candidati superi anche la prova orale, convocata per il 17 novembre alle ore 10.30 presso la sala consiliare del municipio.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos