Serrara, quattro idonei al concorso per istruttore finanziario

Sono risultati tutti idonei i quattro candidati “superstiti” ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami indetto dal Comune di Serrara Fontana per la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato di istruttore dei servizi amministrativi contabili da assegnare al III Settore Economico Finanziario.

Inizialmente erano pervenute 11 candidature, ma in pochi hanno superato la “tagliola” delle prove scritte. La procedura è gestita dal segretario generale dott.ssa Maria Carmela Belluomo, che aveva nominato la commissione giudicatrice, da lei stessa presieduta e composta dai componenti esterni esperti dott. Alfonso Raho e dott. Pietro Santillo e dalla dott.ssa Palma Iacono, funzionario del Comune, in qualità di segretario.

Proprio prima della prova orale, la commissione era stata integrata con la nomina del componente esperto in ordine all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, la docente Mary Di Iorio.

I quattro candidati, indicati solo con i codici, sono risultati idonei sia in inglese che in informatica, riportando punteggi di 27/30, 25/30 (due) e 24/30.

A breve la procedura sarà dichiarata conclusa con l’approvazione ufficiale della graduatoria e l’assunzione del vincitore.