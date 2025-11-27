venerdì, Novembre 28, 2025
Serrara, quattro idonei al concorso per istruttore finanziario

di Redazione Web
Sono risultati tutti idonei i quattro candidati “superstiti” ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami indetto dal Comune di Serrara Fontana per la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato di istruttore dei servizi amministrativi contabili da assegnare al III Settore Economico Finanziario.

Inizialmente erano pervenute 11 candidature, ma in pochi hanno superato la “tagliola” delle prove scritte. La procedura è gestita dal segretario generale dott.ssa Maria Carmela Belluomo, che aveva nominato la commissione giudicatrice, da lei stessa presieduta e composta dai componenti esterni esperti dott. Alfonso Raho e dott. Pietro Santillo e dalla dott.ssa Palma Iacono, funzionario del Comune, in qualità di segretario.

Proprio prima della prova orale, la commissione era stata integrata con la nomina del componente esperto in ordine all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, la docente Mary Di Iorio.
I quattro candidati, indicati solo con i codici, sono risultati idonei sia in inglese che in informatica, riportando punteggi di 27/30, 25/30 (due) e 24/30.
A breve la procedura sarà dichiarata conclusa con l’approvazione ufficiale della graduatoria e l’assunzione del vincitore.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015

