Serrara, progressioni economiche per 5 dipendenti

Anche il Comune di Serrara Fontana ha concluso l’iter della procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali relative all’anno 2023, definite “differenziali stipendiali all’interno delle aree”, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato. La selezione era stata indetta dal responsabile del I Settore Amministrativo – Suap Cristina Palma Poerio Iacono in ossequio al CCNL.

Un semplice incremento di stipendio, da attribuire «tenendo conto delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione della procedura, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi».

Negli accordi per l’utilizzo delle risorse decentrate 2023 era stata prevista la destinazione di un importo di 5.000 euro alla progressione economica all’interno delle aree. Così come è stato previsto che delle progressioni può beneficiare un numero di dipendenti non superiore al 50% di quelli in servizio presso l’ente al 1 gennaio 2023.

Pubblicato il bando, entro il termine stabilito sono pervenute cinque domande di partecipazione. La graduatoria definitiva di merito per ciascuna categoria è stata redatta in base alla media delle valutazioni dei dipendenti per gli anni 2020, 2021 e 2022. Dunque la Poerio Iacono ha preso atto delle valutazioni rese da ciascun dirigente.

Le progressioni economiche orizzontali sono state attribuite a 1 dipendente di categoria B3; 1 dipendente di categoria C; 2 dipendenti di categoria D; 1 dipendente di categoria D3. La nuova posizione economica viene attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 e l’esito della procedura selettiva ha efficacia limitata al solo anno di riferimento.

La graduatoria approvata è la seguente: Verde Giuseppina Operatore esperto B4 B5 91,00; De Siano Domenico Istruttore C1 C2 98,34; Vacca Alessandro Funzionario elevata qualificazione D4 D5 96,33; Di Meglio Veronica Funzionario elevata qualificazione D1 D2 83,34; Gallo Vito Funzionario elevata qualificazione D4 D5 92,34.

La spesa complessiva impegnata ammonta a 4.084,77 euro.