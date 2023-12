Serrara, okay agli attraversamenti pedonali rialzati

Ugo De Rosa | Le strade isolane sono pericolose, e quelle di Serrara Fontana non fanno eccezione. Per migliorare la sicurezza, il Comune ha così deciso l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati, in luogo dei dossi artificiali non sempre consentiti.

L’iniziativa è partita ovviamente dal responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo, che nella determina ricorda che il compito della Polizia Locale è «di assicurare la corretta circolazione stradale nel centro abitato mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale e, in generale, il compito di predisporre gli interventi di manutenzione e di potenziamento di quella esistente allo scopo di migliorare la viabilità cittadina e di garantire sicurezza nella circolazione stradale».

Sta di fatto che è stata rilevata una situazione di pericolo in particolare nei pressi delle scuole. Gallo richiama infatti «le numerose segnalazioni di pericolo da parte degli utenti della strada e le richieste di cittadini e amministratori che rendono necessario provvedere con urgenza, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza della circolazione in particolare all’esterno degli istituti scolastici». Urge dunque garantire la sicurezza degli alunni.

A seguito di sopralluoghi, la Polizia Locale «ha ravvisato l’esigenza di installare dei dispositivi che assicurino l’attraversamento dei piccoli studenti in sicurezza all’esterno degli istituti scolastici ed in particolare è stato accertato che, per poter risolvere il problema degli attraversamenti pedonali pericolosi, il mercato offre diverse soluzioni tra le quali l’installazione dei passaggi pedonali rialzati».



Il comandante meglio specifica la finalità dell’iniziativa: «L’attraversamento pedonale rialzato consiste in una sopraelevazione della carreggiata con rampe di raccordo, realizzata sia per dare continuità ai marciapiedi in una parte della strada compresa tra due intersezioni, sia per interrompere la continuità di lunghi rettifili, in modo da moderare la velocità dei veicoli a motore. L’attraversamento rialzato persegue dunque il duplice obiettivo di favorire l’attraversamento dei pedoni e di ridurre la velocità dei veicoli in transito». In sostanza, “prendere due piccioni con una fava”, come si suol dire.

Gli attraversamenti da installare potranno essere in materiale riciclato o gomma.

La fornitura e la posa in opera dovranno ora essere affidate a ditta specializzata, ma intanto Gallo ha calcolato e impegnato la spesa necessaria, che ammonta a 15.000 euro Iva compresa.

I soldi spesi per la sicurezza sono sempre spesi bene.