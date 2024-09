Serrara, ok alla variante per l’impianto sportivo di Cava del Melo. La Giunta approva le modifiche al progetto

Via libera alla perizia di variante per i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo polifunzionale alla località Cava del Melo a Serrara Fontana. Un progetto finanziato dal Coni nel lontano 2018 con le risorse “Sport e Periferia”. Ma i tempi si erano allungati a causa della emergenza pandemica. La progettazione esecutiva redatta dall’ing. Sergio Landi, incaricato anche della direzione dei lavori, era stata approvata dalla Giunta nel 2021. Prevedendo un importo totale di 318.500 euro, di cui 241.700 per i lavori. Ad aprile 2022 i lavori erano stati aggiudicati alla ditta “Geniale” di Napoli per l’importo di 229.800 euro. Il costo dell’intervento scendeva a 310.690 euro e venivano conseguite economie di gara per 7.810 euro.

I lavori erano stati consegnati a giugno 2022 ma si è poi evidenziata la necessità di una perizia di variante per motivi economici, tecnici e di sicurezza. Nella delibera di Giunta che approva in via tecnica ed economica la perizia, si evidenzia infatti: «Durante l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dei prezzi dovuto al caro materiali si è evidenziata la necessità di redigere una perizia per tener conto di detti aumenti, così come previsto dalla legge n.197 del29/12/2022, procedendo ad una variazione dei lavori previsti senza snaturare la natura e funzionalità dell’opera, realizzando così le economie necessarie per compensare le variazioni di costo registrate».

La perizia è stata redatta dal direttore dei lavori Landi reperendo le risorse ancora disponibili nel quadro post-gara nonché con fondi a carico del bilancio comunale. Secondo gli dell’Amministrazione, «prevede la realizzazione di un solo campo per il gioco delle bocce, in progetto ne erano previsti due, il completamento degli spogliatoi come da previsioni progettuali e delle migliorie proposte dall’impresa in sede di gara, la realizzazione di un campo di padel delimitato da struttura vetrata e completo di impianto di illuminazione e pavimentazione in erba sintetica, richiesto dalla Amministrazione comunale al posto di un campo di bocce, l’impianto di illuminazione con quadro di comando e rete di smaltimento acque bianche. Sarà realizzato inoltre il prolungamento delle scale di accesso agli spogliatoi e la posa in opera di n. 1montascale a cingoli, in luogo dei n. 2 montascale elettrici previsti da usare all’occorrenza perle utenze diversamente abili.

E ‘prevista la realizzazione della pavimentazione delle aree circostanti i campi (padel e bocce) con masselli autobloccanti». Ma si è dovuto fare i conti anche con il rischio idrogeologico tragicamente manifestatosi a novembre 2022. La Giunta infatti aggiunge: «Inoltre, a seguito delle note calamità che hanno investito l’Isola si è reso necessario provvedere ad un primo intervento di mitigazione del rischio della scarpata che insiste antistante la strada di accesso agli spogliatoi mediante la posa di rete metallica e relativi ancoraggi». L’aumento di spesa porta l’importo complessivo dei lavori a 278.217.80 euro (270.059,89 al netto del ribasso di gara).

Dunque un aumento dell’importo contrattuale di35.459,89 euro, pari al 15,11%. Il costo complessivo dell’intervento risulta ora di 336.788 euro, coperti in parte con le economie di gara e per i rimanenti 18.288,66 con fondi del bilancio comunale. Prima di dare il via libera alla variante, è stato acquisito il parere favorevole del Coni e di Sport e Salute – Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva e Sport e Periferia, trattandosi appunto di un intervento finanziato. Arrivato l’okay, la Giunta ha potuto procedere a sua volta all’approvazione.