Serrara, oggi consiglio comunale per il bilancio

Il Consiglio comunale di Serrara Fontana si riunirà in seduta ordinaria lunedì 27 giugno alle ore 18.00. Tre i punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, si passerà ad approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e il DUP per il triennio con i relativi allegati.

Infine un complesso (almeno nella definizione) adempimento collegato al Pef e alla gestione dei rifiuti che ha messo in crisi qualche ufficio di altri comuni: «Presa d’atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2022-2025 e i relativi allegati, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito – Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2, Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ex Legge Regionale Campania n. 14/2016 – con Determinazione n. 56 del 31 maggio 2022 avente ad oggetto: “Validazione dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anni 2022-2025 del Comune di Serrara Fontana secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 363/2021».

L’accesso alla sala consiliare sarà contingentato nel rispetto della vigente normativa anti Covid.