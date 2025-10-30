Serrara, nuovo affidamento per i rifiuti di cucine e mense

Il Comune di Serrara Fontana ha ritenuto necessario un nuovo affidamento per il trattamento ed avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

Come evidenzia il responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo, l’esigenza nasce dal nuovo Regolamento approvato nel 2024 per il servizio porta a porta e l’ordinanza sindacale «che ha ad oggetto la rimodulazione del calendario settimanale della raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a porta” da svolgersi sul territorio comunale, necessaria per incrementare la percentuale di rifiuti differenziati».

Allo stato attuale, riporta Gallo, «tutte le strutture ricettive sono operative si denota un importante afflusso dei turisti ragion per cui si presenta la necessità di affidare il servizio di trattamento del rifiuto 20.01.08 (Rifiuto biodegradabile di cucine e mense), al fine di garantire la qualità del servizio scongiurando inconvenienti igienico sanitari ma allo stesso tempo salvaguardare il decoro urbano dell’Ente».

Si è scelto di procedere attraverso trattativa diretta sul Mepa e affidare il servizio alla ditta “Ecologia Italiana” di Napoli per un importo di 129 euro a tonnellata, ovvero 22.000 euro oltre Iva.

In proposito il responsabile precisa che «l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media» e «presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento».

La spesa complessiva per il servizio, Iva compresa, ammonta 24.200 euro.