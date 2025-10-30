giovedì, Ottobre 30, 2025
type here...
APERTURASerrara Fontana

Serrara, nuovo affidamento per i rifiuti di cucine e mense

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Il Comune di Serrara Fontana ha ritenuto necessario un nuovo affidamento per il trattamento ed avvio a recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
Come evidenzia il responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo, l’esigenza nasce dal nuovo Regolamento approvato nel 2024 per il servizio porta a porta e l’ordinanza sindacale «che ha ad oggetto la rimodulazione del calendario settimanale della raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a porta” da svolgersi sul territorio comunale, necessaria per incrementare la percentuale di rifiuti differenziati».

Allo stato attuale, riporta Gallo, «tutte le strutture ricettive sono operative si denota un importante afflusso dei turisti ragion per cui si presenta la necessità di affidare il servizio di trattamento del rifiuto 20.01.08 (Rifiuto biodegradabile di cucine e mense), al fine di garantire la qualità del servizio scongiurando inconvenienti igienico sanitari ma allo stesso tempo salvaguardare il decoro urbano dell’Ente».

Si è scelto di procedere attraverso trattativa diretta sul Mepa e affidare il servizio alla ditta “Ecologia Italiana” di Napoli per un importo di 129 euro a tonnellata, ovvero 22.000 euro oltre Iva.

In proposito il responsabile precisa che «l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media» e «presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento».
La spesa complessiva per il servizio, Iva compresa, ammonta 24.200 euro.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos