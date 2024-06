Serrara, nuove fioriere e aiuole a Cava Mare

Il Comune di Serrara Fontana si sta preparando alla stagione turistica anche attraverso interventi tesi a migliorare l’immagine del territorio, in particolare per quanto riguarda Sant’Angelo, per aumentarne l’attrattività. L’Amministrazione guidata da Irene Iacono ha così deciso di sistemare e incrementare le aiuole e fioriere presenti a Cava Mare. La Giunta con la delibera approvata ha dunque fornito i necessari indirizzi al responsabile del Settore Vigilanza cap. Vito Gallo.

Nella delibera innanzitutto si ricorda che «il borgo di Sant’Angelo è particolarmente frequentato durante la stagione estiva dai turisti», nonché che «di recente è stato realizzato un infopoint a servizio della platea di turisti in piazzetta Cava Mare». E’ necessario all’inizio della stagione estiva «provvedere alla fornitura di fiori, piante per la sistemazione delle fioriere e delle aiuole presenti in loco e l’installazione di nuove per abbellire l’esterno della nuova struttura». Delle procedure di acquisto è incaricato il cap. Gallo, a cui è stato assegnato per tali attività un budget di 12.000 euro.