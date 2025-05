Serrara, messa in sicurezza di Via Pendio Oscuro

Il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo del Comune di Serrara Fontana arch. Alessandro Vacca, in qualità di rup, ha avviato l’iter per l’affidamento di redazione del progetto relativo a uno degli interventi urgenti di messa in sicurezza post eventi alluvionali approvati e finanziati dal Commissario Legnini, di cui vengono richiamate le diverse ordinanze, fino alla n. 32 del 28 marzo 2025.

I lavori da eseguire consistono in “Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale Pendio Oscuro”. Il Comune è soggetto attuatore e il D.I.P. è stato già approvato dalla Giunta il 12 maggio.

Per il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Vacca ha dunque indetto la procedura di affidamento diretto per l’importo a base d’asta di 27.853,62 euro oltre Cassa e Iva mediante la piattaforma Asmecomm.

La contrattazione avverrà con l’ing. Giuseppe Mattera con studio a Ischia e il rup sarà supportato dall’arch. Domenico De Siano.