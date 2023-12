Serrara, lavori di manutenzione alla materna di Succhivo

Il Comune di Serrara Fontana si è attivato per far eseguire piccoli lavori di manutenzione a Scuola dell’Infanzia di Succhivo. Il rup, il responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca, precisa che questi lavori sono complementari e di completamento dell’appalto avente ad oggetto l’adeguamento sismico dell’edificio.

Gli interventi da eseguire consistono «nella realizzazione di un passetto in adiacenza del perimetrale est del fabbricato, fornitura e posa in opera di una tubazione in polipropilene per la sostituzione della dorsale idrica dal contatore al serbatoio di accumulo, riconfigurazione del marciapiede antistante il viale di ingresso alla scuola, fornitura e posa in opera di uno scaldacqua da litri 50 nonché altre piccole lavorazioni che si rendono necessarie per dare il lavoro finito alla regola dell’arte».

Il direttore dei lavori dell’appalto ing. Giuseppe Mattera ha calcolato in 7.355,71 oltre Iva il costo dei lavori. L’arch. Vacca ha quindi proceduto con affidamento diretto sulla piattaforma Asmecomm sull’importo a base d’asta di 3.863,68 euro. Invitando la ditta “Cost. El” di San Giorgio a Cremano, che ha praticato un ribasso dello 1,50%. Il rup ha quindi proceduto all’aggiudicazione definitiva per la spesa complessiva di 8.903,25 euro.