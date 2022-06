Serrara, la TARI che premia i cittadini arriva in consiglio. E non solo

Lunedì 6 giugno, presso il comune di Serrara Fontana si terrà la nuova seduta di consiglio comunale.

Il sindaco ha convocato la seduta ordinaria e pubblica alle ore 18.00 presso la sala consiliare per discutere quattro gli argomenti all’ordine del giorno. Oltre i verbali della precedente seduta, si procederà all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, la modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, la Tari, e l’approvazione del regolamento comunale per l’erogazione dei contributi allo studio per gli studenti meritevoli.