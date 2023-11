Serrara, Irene nomina la commissione sismica

Il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono, con proprio decreto, ha proceduto alla nomina della commissione per l’autorizzazione sismica.

Un organismo che deve essere composto da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, con comprovata esperienza in collaudi sismici. La norma prevede anche che la funzione di presidente della commissione venga svolta da professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera.

Come è noto, i componenti delle commissioni sono nominati con decreto sindacale e «sono scelti nell’ambito di apposito elenco istituito presso il Settore Tecnico, previo avviso pubblico».

Il Comune di Serrara Fontana per la verità aveva avviato l’iter per la formazione dell’elenco già diverso tempo fa. Ora, alla luce delle candidature pervenute e ravvisata l’urgenza, il sindaco ha proceduto alla nomina.

La commissione per l’autorizzazione sismica sarà presieduta dall’ing. Giuseppe Mattera e composta dall’arch. Sabina Trofa, dall’ing. Igino Cianciarelli, dalla geologa Filomena Miragliuolo e dal geom. Luigi Mattera.

Gli oneri per il funzionamento della commissione, ovvero i compensi ai componenti e per le altre attività, saranno coperti con le risorse finanziarie introitate per diritti di istruttoria delle pratiche di autorizzazione sismica.