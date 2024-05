Serrara, indetta la gara per la manutenzione del verde

Il responsabile del V Settore Vigilanza del Comune di Serrara Fontana cap. Vito Gallo dà seguito a quanto deliberato dalla Giunta, indicendo la gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per 12 mesi. L’appalto si propone l’obiettivo «di migliorare la fruibilità del territorio e la sua vocazione turistica; di migliorare le condizioni dei giardini cimiteriali; di mantenere in perfetto stato tutte le aree adibite a verde pubblico». L’indizione si rende necessaria in vista della scadenza del precedente contratto con la “Società Isola Verde Ecologia” di Napoli. Nelle more dell’espletamento della gara, Gallo ha però proceduto ad una proroga tecnica alla società napoletana fino all’aggiudicazione e comunque nel limite massimo tre mesi, impegnando una spesa di 18.926,22 euro.

Il quadro economico complessivo del servizio ammonta a 91.250,83 euro, di cui 74.795,77 a base d’asta per un anno. Ma anche in questo caso il Comune si riserva la facoltà di proroga tecnica per massimo tre mesi alle medesime condizioni. Per garantire massima visibilità e trasparenza, il cap. Gallo procederà all’affidamento mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. La procedura verrà espletata sulla piattaforma telematica Asmecomm di Asmel Consortile (nel frattempo, ricordiamo, sospesa dall’Anac). La gara è stata dunque indetta, approvando nel contempo il quadro economico, lo schema di bando, del disciplinare di gara e del Capitolato d’Appalto. Fissando il termine per la ricezione delle offerte in 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La spesa complessiva presunta impegnata ammonta a 128.470,40 euro Iva inclusa.