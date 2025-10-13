Serrara, indennità per i vigili che lavorano “troppo”

Il maggior carico di lavoro a cui devono far fronte i vigili urbani di Serrara Fontana comporta la liquidazione di un salario accessorio. Nel liquidare tali spettanze per il mese di settembre scorso il responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo evidenzia che in ossequio a una delibera di Giunta e conseguente determina due agenti della Polizia Locale a far data dal 15 aprile 2022 svolgono servizio per 36 ore settimanali.

Il comandante richiama che «gli Enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro e che il personale turnista è corrisposta una indennità che compresa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro».

Il CCNL disciplina il trattamento economico «spettante al dipendente con tipologia di orario che, pure in mancanza di un’organizzazione di lavoro a turni, preveda una particolare articolazione temporale delle prestazioni lavorative comprensiva in via ordinaria, e quindi anche continuativa, di giorni festivi o di periodi notturni».

I due vigili hanno richiesto pertanto la liquidazione delle indennità, maggiorazioni festive e indennità di turno rispetto alle mensilità di settembre e Gallo ha impegnato e liquidato il compenso lordo, che ammonta rispettivamente a 414.72 e 407.04 euro.