Serrara, incarico tecnico ex art. 110

Il Comune di Serrara Fontana assume. In esecuzione della delibera di Giunta che a fine gennaio ha adottato il piano triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2025/2027, è stata indetta la procedura di selezione per la ricerca di candidature per l’affidamento di un incarico ex art. 110 TUEL, a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per cinque mesi da assegnare al settore IV. Il Piano prevede espressamente questa unità da assumere temporaneamente a “supporto” del Settore Tecnico, gravato da un consistente carico di lavoro per l’attuazione dei progetti legati alla messa in sicurezza del territorio e al Pnrr.

La responsabile del I Settore Amministrativo – Suap Cristina Palma Poerio Iacono, in qualità di rup, con propria determina ha provveduto a indire la selezione e ad approvare la bozza di avviso di selezione pubblica.