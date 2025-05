Serrara, il parcheggio di Succhivo off limits per bus e autocaravan

La sosta “selvaggia” di bus turistici e altri automezzi ingombranti nel parcheggio di Succhivo ha indotto il comandante della Polizia Locale di Serrara Fontana cap. Vito Gallo ad adottare le adeguate contromisure con l’ordinanza che dispone un divieto di sosta 24 ore su 24.

Una decisione giunta a seguito delle diverse segnalazioni pervenute in merito alla difficoltà «per gli avventori del parcheggio di via avv. Francesco Regine, in loc. Succhivo, circa la possibilità di eseguire manovre di sosta e transito all’interno del detto parcheggio in condizioni di sicurezza, a causa della continua fermata e sosta di autobus e autocaravan anche al centro delle corsie di transito della citata area».

Il comandante evidenzia in proposito che «soprattutto nelle stagioni estive, la loc. di Succhivo e la loc. Sant’Angelo richiamano la presenza di notevoli avventori, sia locali che visitatori, che utilizzano il parcheggio per ragioni di lavoro e di svago, determinando il sovraffollamento anche per gli stessi residenti che sovente non riescono a trovare posto».

Di qui la necessità «di dover adottare provvedimenti idonei a migliorare l’attuale disciplina della sosta in detta località, rendendo la fruizione del parcheggio sicura per tutti gli utilizzatori».

Dopo essersi consultato con la Giunta, il cap. Gallo ha dunque firmato il provvedimento che ordina: «1. Il divieto di fermata e di sosta 0/24 nel parcheggio di via Avv. F. Regine in loc. Succhivo agli autobus, minibus superiori ai 9 posti compreso il conducente e autocaravan, nonché di campeggi abusivi di roulottes, caravan, campers, veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di persone; Di confermare nel resto le aree riservate e la disciplina della sosta così come previsto nelle precedenti ordinanze».