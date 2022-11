Serrara, il Comune dà battaglia per l’immobile occupato abusivamente

Da numerosi anni un nucleo familiare occupa senza titolo e quindi abusivamente un immobile di proprietà del Comune di Serrara Fontana, che adesso ha tutta l’intenzione di ottenerne il rilascio definitivo. La vicenda è piuttosto complessa e la Giunta di recente ha approvato una delibera dopo la relazione dell’Ufficio tecnico comunale. Decidendo di costituirsi nel giudizio di esecuzione nel frattempo avviato, ma soprattutto incaricando il responsabile del Settore Amministrativo e Contenzioso Cristina Palma Poerio Iacono di conferire il relativo incarico all’avvocato individuato per rappresentare l’Ente.

Azione legale volta ad ottenere appunto che la responsabile dell’occupazione e la famiglia liberino l’immobile, ma anche per chiedere l’indennità di abusiva occupazione e delle spese da affrontare per la rimozione di abusi realizzati ed oggetto di una sentenza civile della Sezione distaccata di Ischia risalente al 2013 e confermata in appello; gli adempimenti per l’esecuzione di questa sentenza sono demandati al responsabile dell’Utc.

Infine, il Comune chiede anche il risarcimento dei danni per la lesione arrecata all’immagine dell’Ente.

Il legale al quale è stato conferito l’incarico è l’avv. Fabio Funeroli con studio in Napoli, esperto in diritto amministrativo e civile, inserito nella short list del Comune. Il compenso ritenuto congruo e soddisfacente, ammonta a 1.000 euro netti per il giudizio di esecuzione e 2.000 per l’azione di rilascio. Complessivamente, 3.000 euro oltre Iva, Cpa e spese.