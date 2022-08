Serrara Fontana -Waldkirchen, una forte amicizia. Il viaggio alle origini con Katrin Zunta

Gemellaggio – festa per il compleanno “ufficiale”. Serrara Fontana -Waldkirchen, una forte amicizia

Martedì in piazza con le “Pflanzenberger Hexen” e la presentazione di Bobby, la mascotte del comune di Serrara Fontana

In questi giorni le comunità di Serrara Fontana e di Waldkirchen torneranno a “riabbracciarsi” nel consueto appuntamento che vede gli ospiti tedeschi raggiungere la nostra isola. Un forte legame di amicizia che lega il comune di Serrara Fontana alla città della Baviera nonostante i 1218 km di distanza che separano i due territori. Nel 2020 per ovvi motivi l’incontro non si era potuto organizzare, ma già lo scorso anno, sia pure con le precauzioni del caso, una ristretta delegazione di Waldkirchen aveva raggiunto il comune alle falde dell’Epomeo.

E quest’anno si celebrerà un anniversario importante. Infatti il gemellaggio ha in realtà due “compleanni”: è nato nel 1976, quindi compie 46 anni, ma la registrazione ufficiale è avvenuta nel 1992, quindi quest‘anno si festeggiano i 30 anni ufficiali. Una tradizione che si rinnova dall’epoca dei sindaci Arturo Trofa e Antonio Zunta, il cui testimone è passato alla moglie Katrin e alla figlia Patrizia.

In occasione di questa ricorrenza particolare, oltre alle consuete iniziative, è stato organizzato un incontro ufficiale che si terrà martedì 30 agosto in piazza a Serrara alle ore 18. E al quale ovviamente è invitata la cittadinanza tutta, per far avvertire agli amici bavaresi tutto il calore dell’accoglienza e dell’affetto della comunità locale.

La Ndrezzata e la Pflanzenberger Hexen

Durante la manifestazione si esibirà la “ Ndrezzata”, gruppo storico della tradizione folkloristica locale, mentre gli ospiti tedeschi si sono fatti accompagnare da un gruppo di streghe benefiche, le “Pflanzenberger Hexen”, che nonostante il loro terrificante aspetto, nella tradizione di Waldkirchen rappresentano un simbolo di buoni auspici. Di cui in questo momento si avverte un gran bisogno… Seguiranno poi i saluti istituzionali e un piccolo aperitivo. Come sempre sarà un momento ricco di emozioni e di gioia.

Un’amicizia che si rinnova di anno in anno e che anzi le difficoltà della pandemia hanno contribuito a rinsaldare ancor di più.