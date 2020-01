Serrara Fontana, verso l’Epifania nel segno dei bimbi e del gospel

Animazione il 3 gennaio a Fontana, il 4 a Succhivo il Villaggio di Babbo Natale, il 5 doppio appuntamento con i Gospel Italian Singers e Josie Taylor

Nel segno dei più piccoli, e non solo. Continua il cartellone di eventi di Natale a Serrara Fontana, il più collinare dei comuni dell’isola d’Ischia che ospita una serie di iniziative legate all’enogastronomia e alla tradizioni, alla musica e al divertimento. Dopo il successo del brunch di San Silvestro, nel borgo di Sant’Angelo, continua fino al 4 gennaio “Cantinando a Natale”, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Panza: ogni mattina due percorsi partono alle 10.30 dalla piazza di Panza, frazione di Forio, toccando tre cantine ciascuno, con degustazioni di vini e prodotti tipici, in particolare legati alle festività di Natale, e tappe ai presepi artistici abbracciati dagli itinerari (info e prenotazione obbligatoria 081 908436 e 349 6124250).

Ma per i bambini e per i genitori due sono le date da segnare in rosso sull’agenda nuova di zecca del 2020: venerdì 3 gennaio appuntamento nella piazza di Fontana con l’animazione per i più piccoli; sabato 4, invece, torna il Villaggio di Babbo Natale dopo il gustoso antipasto di Serrara. Stavolta il mega Santa Claus e i gonfiabili di ogni forma e misura impreziosiranno il borgo di Succhivo, dalle 10.30 alle 13: un’occasione da non perdere.

Per respirare la magica atmosfera del Natale, da non perdere invece il doppio appuntamento con il gospel, previsto per domenica 5 gennaio. Si tratta senz’altro di uno dei momenti più attesi dell’intero cartellone, la cui direzione artistica è affidata a Giuseppe Iacono Divina. Saranno i Gospel Italian Singers con l’irresistibile energia della cantante giamaicana Josie Taylor ad allietare isolani e turisti. Quattordici artisti, tra voci e strumentisti, con la direzione del maestro Francesco Finizio per coinvolgere il pubblico con espressioni musicali corali di gioia e speranza: primo concerto nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Serrara (ore 19), si replica nella chiesa di Santa Maria della Mercede a Fontana (ore 21.30).

Domenica 5 gennaio è anche il giorno dell’iniziativa “Gesù Bambino nasce nella chiesa dell’Eremo di San Nicola”, con la salita sull’Epomeo a partire dalle 10 nella piazza di Fontana e la messa alle 11 celebrata da don Pasquale Mattera (con musiche natalizie del maestro Filippo Schioppa). A seguire, assaggi della gastronomia locale innaffiati da vino delle cantine di Cesare Mattera. L’iniziativa, ormai tradizionale, è ideata da Franco Iacono.

Un grande evento per chiudere una lunga teoria di appuntamenti, quasi tutti baciati dal sole, in uno dei luoghi più identitari e veracemente belli dell’isola, Serrara Fontana, dove l’anima di Ischia sa rivelarsi in tutta la sua suggestione. Anche a Natale.