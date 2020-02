Serrara Fontana. Venerdì terzo incontro sull’agricoltura

Venerdì 7 febbraio alle ore 17.30, presso il Centro Polifunzionale di Fontana, è in programma il terzo incontro sul tema dell’agricoltura, organizzati dall’Amministrazione comunale per rispondere alle specifiche esigenze di informazione degli agricoltori.

In questo terzo incontro, dopo i saluti del sindaco Rosario Caruso e del vice sindaco Cesare Mattera, l’agronomo dott. Francesco Mattera concluderà i temi già trattati nel precedente appuntamento. In particolare relazionerà sulla difesa nel periodo autunno-invernale delle «coltivazioni frutticole ed orticole più importanti dalle più comuni avversità: mele, viti, pomacee, drupacee, nespolo, carciofo, crocifere (cavoli in varietà), ed altri alberi da frutto, l’emergenza Aromia bungii per le drupacee (pesco, susino, albicocco, ciliegio)». Inoltre introdurrà nuovi argomenti quali i trattamenti preventivi invernali per le malattie degli agrumi e la potatura dei vigneti.

Il programma di questi incontri tecnici è stato ideato tenendo conto delle problematiche afferenti l’agricoltura locale ed è stato strutturato prevedendo, accanto ad una parte teorica, specifici accessi al fine di supportare gli agricoltori nella individuazione e risoluzione di specifiche problematiche. Inoltre il taglio pratico degli incontri è tale da consentire un immediato riscontro rispetto alle problematiche sollevate.