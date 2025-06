Serrara Fontana, transizione digitale per le multe

Nell’ambito della transizione digitale il Comune di Serrara Fontana si è candidato all’avviso “Abilitazione al cloud per le PA Locali” destinato a proposte da finanziare con risorse del Pnrr.

L’importo richiesto ammontava a 27.845 euro per l’attivazione di una serie di servizi al cittadino: «Protocollo – Aggiornamento in sicurezza di applicazione in cloud; Contabilità e ragioneria – Aggiornamento in sicurezza di applicazione in cloud; Gestione economica – Aggiornamento in sicurezza di applicazione in cloud; Gestione personale – Aggiornamento in sicurezza di applicazione in cloud; Multe e verbali – trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT».

L’Ente è stato ammesso al finanziamento per l’importo richiesto e ora il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca si è attivato per quanto riguarda multe e verbali, affidando il servizio di migrazione del software Concilia su M-Cloud.

Il rup, coadiuvato dall’arch. Domenico De Siano, ha proceduto mediante affidamento diretto alla “Maggioli”, che ha offerto 3.920 euro oltre Iva comprendenti: «canone annuale servizio di concilia M-Cloud per massimo 3 utenti contemporanei e uno spazio disco di 20 gb; Servizio di strat up ambiente cloud e servizio di migrazione Concilia a M-Cloud Maggioli (attività di remoto); Installazione e configurazione delle licenze terminal e verifica del corretto funzionamento della procedura (attività on site)». La spesa complessiva ammonta a 4.782,40 euro.