Serrara Fontana. Stradina nei pressi dell’area giochi, affidati i lavori di messa in sicurezza

Tra gli interventi da eseguire sul territorio promossi su iniziativa del vicesindaco Cesare Mattera e per i quali è stata impegnata una spesa complessiva di 60.000 euro, il Comune di Serrara Fontana ha già affidato i lavori di sistemazione della stradina comunale in prossimità del Polifunzionale.

Il responsabile dell’Utc arch. Vacca ha infatti descritto le attuali condizioni della stradina ubicata in prossimità dell’area giochi realizzata recentemente in Piazza Arturo Trofa, evidenziando: «lo stato di disfacimento in cui versa la recinzione verso valle e la mancanza di opere di delimitazione del terreno a monte, che costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità».

Il costo dei lavori è stato calcolato in 11.121,79 euro oltre Iva. Per affidarli, si è fatto ricorso alla trattativa diretta sulla piattaforma Asmecomm, garantendo quanto prescritto dalla norma: il «principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese».

L’offerta è stata richiesta alla ditta “Baldino Immobiliare” di Ischia, che ha praticato un ribasso dell’1% sull’importo base.

Vacca ha quindi proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di sistemazione della stradina all’impresa ischitana per un importo complessivo, Iva compresa, di 13.433,72 euro.