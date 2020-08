Serrara Fontana, ordinanza salva decoro: stop a schiamazzi e torso nudo in strada

vietato per le strade dell'intero territorio del comune di Serrara Fontana circolare di in costume da bagno e/o a torso nudo, fatta eccezione per i minori di 14 anni, nonché camminare scalzi, provocare schiamazzi e compromettere il decoro dei luoghi turistici

Il comune di Serrara Fontana dice “no” alle persone in strada a tesoro nudo e, con una ordinanza ad hoc emessa dal Sindaco Rosario Caruso (la n.49), regolamenta il “dressing code” da tenere in strada per salvaguardare il decoro urbano e non solo.

” Ferme le prescrizioni e i divieti contenuti in precedenti ordinanze, a tutela dell’igiene e del decoro, è vietato per le strade dell’intero territorio del comune di Serrara Fontana circolare di in costume da bagno e/o a torso nudo, fatta eccezione per i minori di 14 anni, nonché camminare scalzi, provocare schiamazzi e compromettere il decoro dei luoghi turistici” si legge nell’ordinanza, che continua con le sanzioni:

“Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza sono punite secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81 con l’applicazion e di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo edittale di Euro 25,00 (venticinque) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modif icazioni. Le violazioni alla presente ordinanza saranno, inolt re, perseguite ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, della legge 24 novembre 1981n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di€. 25,00 che corrisponde al minimo previsto dalla sanzione.”