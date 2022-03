Serrara Fontana. Sebastiano Conte supporterà l’Utc per i condoni pendenti

Il Comune di Serrara Fontana ha affidato il servizio di supporto istruttorio per la definizione delle pratiche di condono edilizio ancora pendenti presentate in base alle leggi del 1985 e 1994 all’urbanista Sebastiano Conte.

La decisione di dare finalmente una risposta ai tanti cittadini ancora in attesa della sanatoria era stata approvata dall’Amministrazione già nel 2016. Sta di fatto che sono trascorsi sei anni, causa lentezze varie. Nonostante proprio a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta al Comune fossero pervenute numerose istanze volte appunto alla definizione delle pratiche.

Ad ogni modo a inizio febbraio il responsabile dell’Utc arch. Alessandro Vacca aveva avviato l’iter per affidare il supporto istruttorio ad un professionista esterno. In quanto l’Ufficio tecnico, con le sue sole forze, non avrebbe potuto provvedere. Di qui, evidentemente, anche l’allungamento dei tempi. Vacca infatti evidenziava che «L’istruttoria di tali pratiche è oltremodo gravosa, sia per l’intricato apparato normativo che soggiace a tale complessa materia sotto il profilo urbanistico e paesistico, sia per la ricostruzione della storia del fabbricato in considerazione degli accertamenti tecnici eseguiti nel tempo ecc.».

A fronte di tali difficoltà, «La carenza in organico di adeguato personale tecnico, composto dal Responsabile del Servizio a tempo pieno e da un geometra part-time, a fronte di una notevole mole di lavoro d’ufficio, che abbraccia tutta l’area tecnica e manutentiva, non consente al personale interno di poter assolvere alle prestazioni tecniche richieste nei termini previsti, se non con difficoltà a garantire un regolare svolgimento delle altre funzioni di istituto».

E così aveva avviato la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica Asmecomm sull’importo base di 260 euro a pratica oltre Iva e Cassa. Stabilendo che comunque l’importo complessivo non dovrà superare i 40.000 euro.

Ebbene, il dott. Sebastiano Conte ha offerto un ribasso del 5%, dunque un costo netto di 247 euro a pratica e ora il responsabile dell’Utc ha proceduto all’aggiudicazione definitiva.

Il costo dell’operazione sarà finanziato con i diritti di istruttoria versati dai cittadini.