Serrara Fontana, partono i solleciti per la Tari 2020

I Comuni si attivano per incassare i tributi non ancora versati dai contribuenti. Nel caso specifico di Serrara Fontana, occorre spedire i solleciti di pagamento della Tari 2020.

Come evidenzia in determina il responsabile del Servizio Finanziario, il Comune già si avvale per l’attività amministrativa dei sistemi informatici forniti dalla ditta “Siel” di Fermo, che fornisce anche l’assistenza tecnica.

Dunque adesso necessita procedere «all’affidamento dell’incarico per l’imbustamento e spedizione dei solleciti di pagamento della Tari dell’anno 2020 mediante raccomandata a.r., tramite Poste Italiane, la cui riscossione è gestita direttamente dall’Ente, alla ditta Siel Srl., gestore della procedura informatica utilizzata dall’ufficio tributi». In quanto ditta in possesso dei requisiti richiesti per tale servizio.

Il responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto sul Mepa, verificando che l’importo del servizio ammonta a 4.018,44 euro Iva compresa. Prezzo ritenuto congruo e dunque ha proceduto all’affidamento del servizio.

Una notizia che certamente non renderà felici i contribuenti morosi in questo periodo di crisi economica…