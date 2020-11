Serrara Fontana. Okay al bando per le promozioni economiche dei comunali

Il rup Cristina P. Poerio Iacono, responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Serrara Fontana, ha pubblicato il bando di selezione per le progressioni economiche orizzontali dei dipendenti comunali a tempo indeterminato per l’anno 2020. Così come deciso in precedenza dalla Giunta.

“Promozioni” economiche previste dalla normativa in materia e che riguardano i dipendenti con anzianità di almeno due anni nella posizione economica e professionale rivestita e maturati il giorno precedente alla data di decorrenza.

E’ previsto che massimo il 60% delle risorse deve essere destinato a progressioni di dipendenti di categoria D; massimo il 30% alla categoria C; massimo il 10% alla categoria B. Lo stanziamento complessivo ammonta per il 2020 a 3.000 euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 9 novembre. La procedura dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre. Gli aumenti retributivi che verranno riconosciuti avranno ad ogni modo decorrenza dal 1 gennaio scorso, essendo appunto relativi al 2020.