Serrara Fontana, nominata la commissione per la gara NU

Il rup della gara per aggiudicare per quattro anni il servizio integrato di igiene urbana nel Comune di Serrara Fontana, il responsabile della Polizia Locale cap. Vito Gallo, ha proceduto alla nomina della commissione di gara.

Già in precedenza, in considerazione della particolare complessità della procedura e della delicatezza dell’appalto, si era escluso di poter individuare i commissari nell’organico comunale. Il capitano Gallo aveva così deciso di avvalersi degli esperti inseriti nell’albo della centrale di committenza pubblica Asmel Consortile. Procedendo ad un sorteggio pubblico tra quanti si fossero dichiarati disponibili. Con l’unica limitazione della residenza in Campania, viste le misure anti Covid che rendono difficoltosi gli spostamenti tra regioni. Stabilendo che dei tre membri, il primo sorteggiato avrebbe svolto le funzioni di presidente.

Il termine per la presentazione delle domande è scaduto e il rup Gallo ha quindi proceduto al sorteggio dei commissari e anche di eventuali sostituti. La commissione sarà quindi così composta: presidente ing. Davide Ferriello; componenti ing. Paolo Balestrieri, arch. Francesco Pirozzi (anche con funzioni di segretario verbalizzante).

I membri supplenti sono: arch. Antonio Viscardi, dott. Giuseppe De Rosa, ing. Antonio Falasco.

I compensi previsti per i commissari, esclusi eventuali rimborsi spese, ammontano a 1.800 per il presidente e 1.500 per ciascun componente.

A breve sarà dunque possibile proseguire nella procedura per l’appalto del servizio.