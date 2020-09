Serrara Fontana. Nettezza urbana, manutenzione del verde e diserbo: parte la gara

E’ stata finalmente bandita la gara per l’affidamento quadriennale del servizio integrato di igiene urbana e del servizio di manutenzione ordinaria del verde e diserbo stradale nel comune di Serrara Fontana. Un iter di indizione piuttosto complesso che era stato poi “congelato” dalla emergenza sanitaria. Poi, a maggio scorso, la Giunta aveva apportato alcune modifiche alla nuova gara, nominando rup il responsabile della Polizia Locale cap. Vito Gallo.

Che adesso ha provveduto ad adottare la determina a contrarre per la procedura aperta. Come previsto dalla normativa vigente, per di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, l’appalto è stato suddiviso in due lotti: igiene urbana (che comprende anche i servizi cimiteriali) e manutenzione del verde e diserbo.

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta in quanto, scrive Gallo, «in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip, ma si intende attivare una autonoma procedura con il proposito di poter conseguire un maggiore economia di spesa».

E come indicato dalla Giunta, ha diviso l’appalto in due distinti lotti: primo lotto affidamento quadriennale del servizio integrato di igiene urbana; secondo lotto manutenzione ordinaria del verde e diserbo stradale. Fissando i criteri di aggiudicazione: per il primo lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per il secondo con quello del massimo ribasso.

Il rup ha quindi fissato i relativi importi a base d’asta: 3.142.477,34 euro su base quadriennale per il servizio di igiene urbana; 219.239,69 euro, sempre su base quadriennale, per manutenzione del verde e diserbo. Per una somma totale di 3.361.717,02, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza.

In attesa dell’espletamento della gara, i servizi vengono svolti in proroga dalla “Super Eco”.