Serrara Fontana: la Befana tra supereroi e giochi

In una sola notte riesce a consegnare dolci, giochi e forse carbone ai bambini in ogni angolo del mondo, non si riesce ad afferrare ed é velocissima. Tanti superpoteri per la nostra Befana che ieri ha fatto visita anche ai bambini di Serrara Fontana in un lungo pomeriggio di divertimento con anche alcune delle mascotte più amate di sempre.

Caramelle, dolci, pop corn e tanti giochi per un evento che ha visto protagonisti i bambini con i loro sorrisi e i loro grandi occhi carichi di sogni. La sala del Polifunzionale che ha ospitato l’evento causa maltempo, é stata da subito riempita di gioia e dal suono immediatamente riconoscibile delle risate dei bambini che non hanno perso l’occasione di trascorrere un pomeriggio insieme anche a Super Mario e Sonic, oltre che alla simpatica vecchina che per l’occasione, ha distribuito tantissimi dolciumi a tutti i bambini.

L’evento conclude il grande cartello e di eventi Mare Coop Mas, realizzato dal comune di Serrata Fontana.