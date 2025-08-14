Serrara Fontana, intervento di disinfestazione larvicida nella notte del 18 agosto

Operazioni dalle 2 alle 5 su tutto il territorio comunale: precauzioni per animali e biancheria durante il caldo torrido che favorisce gli insetti
Serrara Fontana si prepara a un intervento straordinario di disinfestazione larvicida, programmato per la notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto 2025. Le operazioni, previste dalle 2 alle 5 del mattino, interesseranno l’intero territorio comunale, con particolare attenzione alle zone pubbliche soggette a ristagno d’acqua, come caditoie, tombini e griglie.
L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Irene Iacono, invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni a scopo preventivo: tenere in casa gli animali domestici e non stendere biancheria durante le ore di intervento.
Il provvedimento rientra nelle azioni di tutela della salute pubblica suggerite dalla Prefettura di Napoli e dall’Asl Napoli 2 Nord. La scelta del periodo non è casuale: il caldo torrido di questi giorni favorisce la proliferazione di insetti nocivi, aumentando il rischio per la popolazione.
Le autorità ricordano che si tratta di un’operazione di routine intensificata a causa delle condizioni climatiche, con l’obiettivo di ridurre la presenza di larve e prevenire possibili emergenze sanitarie.