Serrara Fontana. Interventi al cimitero e al porto di Sant’Angelo

Il Comune di Serrara Fontana ha affidato una serie di piccoli lavori sul territorio, in più di un caso necessari per porre rimedio ai danni causati dal maltempo.

Il primo affidamento riguarda il cimitero comunale i Serrara per vari interventi di riparazione e il ripristino delle aiuole e di tratti di pavimentazione danneggiati a causa della caduta di tre alberi. Nella determina adottata dal responsabile dell’Utc si evidenzia infatti che «a seguito delle avverse condizioni meteo verificatesi nel mese di dicembre e.a. sono stati riportati notevoli danni ad alcune aiuole del cimitero di Serrara in seguito alla caduta di tre alberi causata dai forti venti che hanno soffiato con particolarmente intensità sul territorio comunale di Serrara Fontana». E che «i lavori sono necessari per ripristinare il decoro estetico e le condizioni di sicurezza consistono: nel ripristino di piccoli tratti di bauletto in pietra lavica a faccia vista a delimitazione delle aiuole danneggiate; nel ripristino di tratti di pavimentazione in cubetti di porfido, disconnessa nei pressi delle aiuole danneggiate; altre piccole lavorazioni consistenti nel ripristino dei giunti di piccoli tratti di muratura, riparazione delle tombe danneggiate dalla caduta degli alberi, riposizionamento di piccole pietre divelte a delimitazione delle aiuole». Il costo complessivo dell’intervento, Iva compresa, è stato stimato in 3.513,84 euro e per motivi di urgenza si è proceduto per le vie brevi all’affidamento alla ditta Buono Francesco.

Sempre le mareggiate verificatesi a dicembre hanno causato notevoli danni anche nel porto turistico di Sant’Angelo. In particolare: «danneggiamento di tratti di pavimentazione nell’area di rimessaggio dei pontili galleggianti, crollo parziale del muretto di delimitazione di uno degli scivoli di accesso all’arenile lato porto da Piazza Ottorino Troia ed altri piccoli danni vari». Dunque si procederà al «ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido nell’area di rimessaggio dei pontili; realizzazione di un muro a chiusura di uno dei due ingressi alla spiaggia da Piazza O. Troia, mediante il riutilizzo delle pietre derivanti dalla demolizione del muro dello scivolo a delimitazione dell’aiuola; ripristino della conformazione dell’area di modeste dimensioni sottostante la rete di protezione caduta massi in prossimità del locale tecnologico che ospita il gruppo di pressurizzazione dell’impianto idrico a servizio del porto ed altre piccole lavorazioni da svolgersi sul territorio di S.Angelo». Costo stimato in 6.037,57 euro Iva compresa e lavori affidati alla ditta “EDIL 2000 dei F.lli Di Meglio snc”.

L’ultimo affidamento interessa la Scuola Elementare di Fontana per la realizzazione di un muro in cartongesso per la divisione di un’aula in due ambienti, come richiesto dalla Direzione didattica. La spesa è stata calcolata in 2.724,98 euro Iva compresa. in questo caso l’arch. Vacca ha affidato i lavori alla ditta “Baldino Immobiliare” di Ischia.