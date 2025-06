Serrara Fontana in crisi: approvato il piano salva-enti da 1,6 milioni di euro

Con un provvedimento di portata straordinaria, il Consiglio Comunale di Serrara Fontana ha approvato all’unanimità il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del D.Lgs. 267/2000, una mossa necessaria per fronteggiare una situazione economico-finanziaria divenuta insostenibile con i soli strumenti ordinari.

Un disavanzo che non lascia alternative

Il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio nella stessa seduta, evidenzia un risultato d’amministrazione negativo pari a -667.839,43 euro nella parte disponibile, a fronte di un disavanzo complessivo determinato principalmente dalla necessità di accantonare 1,6 milioni di euro per far fronte a un debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Tribunale di Napoli (n. 9636/2024). Le misure ordinarie previste dagli articoli 188, 193 e 194 del TUEL si sono rivelate insufficienti a garantire il ripiano del disavanzo, aprendo così la strada alla più complessa e strutturata procedura di riequilibrio pluriennale.

Il piano: fino a vent’anni per sanare il bilancio

La procedura prevista dall’art. 243-bis permette agli enti in crisi strutturale di evitare la dichiarazione di dissesto grazie a un piano di riequilibrio finanziario della durata massima di vent’anni.

Il piano, che dovrà essere redatto entro 90 giorni dall’esecutività della delibera e sottoposto al parere dell’organo di revisione, conterrà tutte le misure necessarie per il risanamento: dalla razionalizzazione della spesa alla revisione dei residui attivi e passivi, fino all’eventuale alienazione dei beni patrimoniali non indispensabili.

Effetti immediati: stop alle esecuzioni e monitoraggio stretto

L’adozione della delibera comporta la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’Ente e avvia un percorso che prevede controlli stringenti da parte della Corte dei conti e del Ministero dell’Interno. Inoltre, il Comune potrà accedere al Fondo di rotazione istituito per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali.

Il parere del Revisore e l’impegno della Giunta

La scelta è stata accompagnata dal parere favorevole del Revisore unico, Dott.ssa Anna Giuseppina Mancini, che ha riconosciuto la gravità della situazione e la necessità di ricorrere a strumenti straordinari. Il Sindaco Irene Iacono e il Vicesindaco Eugenio Carlo Mattera, firmatari della proposta, hanno espresso piena fiducia nella possibilità di riportare il Comune su binari di sostenibilità economica attraverso una gestione rigorosa e trasparente.

Le prossime tappe

Il responsabile del settore finanziario, Rag. Lucia Cenatiempo, è stato incaricato di predisporre il Piano di riequilibrio pluriennale, che rappresenterà il fulcro del percorso di risanamento. Tale piano dovrà includere la completa ricognizione delle passività, misure correttive puntuali, e l’eventuale rateizzazione dei debiti, con il coinvolgimento dell’agente della riscossione.

In attesa dell’approvazione del piano da parte della Corte dei conti, l’intera amministrazione si trova di fronte a una sfida delicata ma non impossibile: salvaguardare i servizi pubblici essenziali, ridurre la spesa, e recuperare credibilità verso i cittadini.