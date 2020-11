Serrara Fontana. Gallo bandisce la gara N.U., resta un mistero la revoca delle determine

Il mistero all’ombra dell’Epomeo si infittisce. Infatti il rup cap. Vito Gallo ha sì revocato le determine a contrarre per la gara N.U. e la manutenzione del verde, ma ha pubblicato il bando e il disciplinare di gara sulla piattaforma telematica Asmecomm di Asmel Consortile. Evidentemente l’annullamento era dovuto a motivi tecnici.

La pubblicazione in questo caso riguarda il primo lotto, per l’affidamento quadriennale del servizio integrato di igiene urbana. Che avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Resta confermato l’importo a base di appalto soggetto a ribasso, ovvero 3.142.477,32 euro.

Come sempre, alla scadenza del contratto è possibile una proroga solo in caso non sia stato ancora possibile ultimare le procedure della nuova gara e appaltare il servizio.

Questo tipo di gare, come è noto, prevede obbligatoriamente il sopralluogo sul territorio comunale oggetto del servizio.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte a quanto è dato evincere dal bando scade il 30 novembre prossimo.

Il secondo lotto della gara, oggetto di altro bando, riguarda come è noto il servizio di manutenzione ordinaria del verde e diserbo stradale, di importo nettamente inferiore.