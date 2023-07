Serrara Fontana: doppio cartellone per un’estate bellissima!

I Neri per Caso sul belvedere più bello l’8 agosto, gli Area Medina e la musica immortale di Pino Daniele nel borgo di Sant’Angelo il 2 settembre, la magia del teatro degli “Shakespeare in sneakers” con “Sentimento” nel porticciolo il 4 settembre e Fabio Concato con la sua band, il 30 settembre, per la Festa di San Michele: sono questi i grandi event del programma estivo dell’amministrazione di Irene Iacono “Summer Issma”. Un programma impegnativo, realizzato grazie a Regione Campania, Aretur e Scabec, che mira a qualificare l’offerta turistica non solo del comune montano ma anche dell’intera isola.

A questo programma di richiamo, inoltre, l’amministrazione ha presentato anche “Summer Fest”, una proposta di intrattenimento itinerante tra le piazze del comune che offre una varietà di momenti per residenti e ospiti. Summer Fest è pensato a misura di famiglia, di bambini e di quanti, vivono le bellissime sere della piazze del comune.

“Sarà una bellissima estate questa del 2023. In collaborazione con altri enti siamo riusciti a realizzare due cartelloni – ha commentato il sindaco Irene Iacono – di eventi. Con “SummerIssima” abbiamo ipotizzato un percorso di quatto eventi con maggiore richiamo turistico mentre con “Summer fest” abbiamo replicato la formula di eventi pensata per i residenti, per gli ospiti, per le famiglie, per i bambini e per quanti amano trascorrere la loro estate tra le nostre piazze. Giochi a quiz, attività ludiche per i più piccoli, serate di

divertimento, un po’ di musica di disco e il 28 luglio, invece, una serata particolare con l’aperitivo in vetta sull’Epomeo. Una sfida nella sfida che la mia intera amministrazione – aggiunge il sindaco – ha raccolto e si presta ad affrontarla in maniera unita e coesa nel percorrere la stessa strada”.

Ai cartelloni SummeIssima e SummerFest, si aggiungono, inoltre, anche tutte le manifestazioni della tradizione organizzati dalle associazioni presenti sul territorio a cui il comune concede il patrocinio e il contributo: la Sagra del vino e saucicciata a Fontana; il Festival delle cose buone a Serrara e la Sagra del fagotto a Succhivo.