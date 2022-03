Serrara Fontana. Dopo l’errore ecco il nuovo “bando” per lo staff di Irene

Non c’è niente da fare. Non si sfugge all’errore. E non ha fatto eccezione nemmeno il “bando” per l’assunzione di un componente dell’ufficio di staff del sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono. Qualche giorno fa il responsabile del I Settore Servizio Amministrativo Cristina P. Poerio Iacono aveva pubblicato l’avviso per manifestazioni di interesse per coloro che volessero entrare a far parte dell’Ufficio di Staff a supporto di sindaco e Giunta.

Ma era incorsa in errore in quanto al rapporto di lavoro da costituire, indicando che si trattava di una assunzione a tempo parziale (50%) e determinato di una unità di categoria C.

Invece il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno. Evidentemente supportare il primo cittadino e la Giunta è un compito delicato e gravoso, che necessita di un impegno a tempo pieno. Tutto da rifare, dunque.

E così la Poerio Iacono è stata costretta a ripubblicare l’avviso. Le modalità non cambiano, in quanto una volta recepite le manifestazioni di interesse il responsabile dell’ufficio redigerà l’elenco dei candidati ammessi e sarà poi il sindaco, dopo il colloquio motivazionale, a scegliere il proprio collaboratore, conferendo l’incarico con apposito decreto, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto. Anche la durata dell’incarico sarà stabilita da Irene Iacono e ad ogni modo non potrà eccedere il mandato sindacale. A causa della ripubblicazione dell’avviso corretto, cambia ovviamente il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse, inizialmente previsto il 5 aprile. Adesso è fissato al 7 dello stesso mese