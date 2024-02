Serrara Fontana, dopo i disservizi di Poste Italiane arrivano i messi comunali

Gaetano Di Meglio | Per riuscire a recuperare Imu e Tari non ancora versate dai contribuenti morosi, l’Amministrazione comunale di Serrara Fontana ha approvato un ulteriore progetto incentivante relativo questa volta alle notifiche degli avvisi di accertamento relativi all’anno Tari 2018.

Nella delibera di Giunta si evidenzia innanzitutto le carenze del servizio offerto da Poste Italiane a fronte della spesa sostenuta, ricordando «che il costo per la consegna e notifica degli avvisi IMU e TARI sostenuto nel corso del 2021 è stato pari ad euro 6,00 circa a raccomandata e che il servizio è stato affidato a Poste Italiane, servizio che ha fatto rilevare diversi disservizi opportunamente segnalati dall’Ente alle Poste».

Tanto che già «nel corso del 2022 si è proceduto ad attivare un progetto incentivante onde consentire risparmi di spesa, certezza e rapidità nelle notifiche».

L’Amministrazione guidata da Irene Iacono ritiene dunque necessario «efficientare il servizio rendendolo certo nei tempi e nella consegna, ed ottenendo altresì un risparmio dispesa».

Il Comune si trova a fronteggiare due problemi, in quanto «la carenza strutturale di organico rende particolarmente gravoso il lavoro degli uffici» e al tempo stesso «si rende tuttavia necessario provvedere a emettere gli avvisi per l’IMU e la TARI 2018». Essendo obbligatorio rispettare dei termini per poter almeno sperare di recuperare le somme dovute dai contribuenti…

Le disposizioni vigenti prevedono che «Gli enti possono destinare apposite risorse: alla componente variabile per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale».

In quest’ambito i progetti incentivanti sono ancora elaborabili e il Comune sfrutta l’opportunità. In particolare, per l’anno in corso il Servizio economico finanziario ha ritenuto di elaborare un progetto che consente di efficientare il servizio di notifica degli avvisi mediante l’ausilio dei messi notificatori dell’Ente.

La Giunta ha quindi approvato il progetto incentivante quale obiettivo all’Ufficio Tributi ed all’Ufficio polizia municipale nelle persone del dipendente o dei dipendenti addetti appunto alle notifiche.

La delibera precisa che «la somma fissa ivi stanziata andrà a valere sulla parte variabile del fondo parte economica 2023 in corso di predisposizione» e che «il presente progetto incentivante costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Performance 2023 già approvato che viene integrato e modificato nella parte quo».