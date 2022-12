Serrara Fontana, consiglio comunale il 27 dicembre

La seduta del Consiglio Comunale straordinaria e in seduta pubblica per il giorno 27 dicembre 2022 è convocata alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Serrara Fontana. All’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti: Approvazione dei verbali della seduta precedente; Ratifica della variazione di urgenza al bilancio di previsione per il 2022; Adeguamento e aggiornamento degli oneri di urbanizzazione al 30 settembre 2022, in conformità all’articolo 16 comma 6 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche; Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017; Comunicazioni del Sindaco.