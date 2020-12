Serrara Fontana. Concessioni demaniali estese per 15 anni, ben undici richieste

Anche il Comune di Serrara Fontana si è adeguato alla estensione delle concessioni demaniali marittime per 15 anni approvata con la legge del 30 dicembre 2018. Una estensione dunque prevista fino al 31 dicembre 2033. Un “congelamento” di fatto. Così come peraltro sollecitato dalla Regione Campania, per procedere alla effettiva estensione della durata di tutte le tipologie di concessioni demaniali marittime.

Dopo l’approvazione della relativa delibera di Giunta ora il responsabile del Servizio Demanio ha provveduto a pubblicare l’elenco delle richieste di estensione pervenute al Comune. La normativa in materia, infatti, in questi casi prevede che i soggetti portatori di interessi giuridicamente riconosciuti possono presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

Al Comune di Serrara Fontana sono pervenute ben undici richieste di estensione: da Mattera Paola, Società “Fumarola Salvatore” s.n.c. di Iacono Fernanda Nadia, Società “Dolce è la vita” di Aldo Girotta s.a.s., (due richieste), Società “Ristorante Emanuela &C.” s.a.s., Mattera Alessandro e altri, Iacono Giovanna, Società “Santa Maria a terra” s.a.s. di Iacono Romualdo e Punzo Domenico, Società Barocco Immobiliare s.r.l. Unipersonale, Fallimento “La Torre s.r.l. in liquidazione”, Mendella Rosa Anna.